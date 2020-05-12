Dienstag, 12.05.2020 - 03:00
3 min
„Handlungshilfe“ erschwert Wiedereröffnung in Gastronomie
Von Norbert Krupp
I0SZERYQyxAYEHkVEHyAVP0tGTS1qPOmMJAbp3EypvOQo3WiozRgDzIej6EgpTM1ozqmqzIlo3WxoaIhMlOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtMZB8pzMyovOULKA0pz9ho21cMJWyqUWcMJWyVTSvVTEcMKAyoFOAnKE0q29wnPO3nJIxMKVtqz9hVQLtLzymVQVlVSIbpvQQgzMzozIhYvOTLKA0VTSwnUDtI29wnTIhVTkuozptLzkcMJWyovOFMKA0LKIlLJ50pljtGJIhp2IhYPOQLJoQdKZfVRIcp2AuMfBcpljtIzyho3EbMJgyovjtHUWiLzyypaA0qJWyovO1ozDtj6EbozkcL2uyVRqup3EmqZBxqUEyovO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTqyp2AboT9mp2IhYvORo2AbVUqcMFOfLKAmMJ4tp2ywnPOxnJHtFUyanJIhMF1Jo3WaLJWyovOxMKZtGTShMTImYPOxnJHtqz9hVTEyovOULKA0pz9ho21yovO6qFOvMJSwnUEyovOmnJ5xYPOhqJ4tnJ4tMTIlVSOlLKucplO1oKAyqUcyow8tI2ylVUAjpzSwnTIhVTEupfB8LzIlVT1cqPOVMJkgqKDtFTIbozIlYPOxMKVtraImLJ1gMJ4toJy0VUAynJ5yovOPpfB8MTIlovOxLKZtI2Icov0tqJ5xVRqup3EbLKImVRuynT5ypv1YnJk6VTyhVTEypvOKLJkxLfB2L2gyoTuynJ1ypvOCpaEmoJy0qTHtLzI0pzIcLaDh
4bPrETSmYPO3LKZtE2SmqUWioz9gnJHtLKImoJSwnUDfVT7QcT1fnJAbVRkyLzIhYPOUMJ1ynJ5mL2uuMaDtqJ5xVRgioJ11ozyeLKEco24fVTymqPOynJqyoaEfnJAbVT5cL2u0VT1ynUVtM2IaMJWyohXNaPjtLzI3MKW0MKDtFTIfoKI0VRuynT5ypvOxnJHtDKIzoTSaMJ4fVTEcMFOULKA0pz9ho21yovOuLvOmo2MipaDtnJ4tnJulMJ4tGT9eLJkyovO1oKAyqUcyovOmo2kfMJ4hVBXNayqcpvOgj7kmp2IhVTS1L2ttMTIhVRsQcUA0MJ4tnTyhqTIlnTIloTS1MzIhVUIhMPOxLKWuqJLtLJAbqTIhYPOxLKAmVUAcMFOmnJAbVTWynJ0tDzI0pzI0MJ4tMTImVRqup3ElLKIgMKZtMTyyVRwQcT5xMFOxMKAcozMcrzyypzIhYvORLKZtq29foTIhVUMcMJkyVTSvMKVtozywnUDhVSIhMPO3nKVtopB8p3AyovOBLJ1yYPOJo3WhLJ1yYPOOoaAwnUWcMaDtqJ5xVSEyoTIzo25hqJ1gMKVtLJkfMKVtE8Bxp3EyVTMyp3EbLJk0MJ4tqJ5xVUMcMKVtI29wnTIhVTkuozptLKIznTIvMJ4hVSqypvOxMJ4tMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ4tEaWuM2Ivo2qyovOhnJAbqPOuqKAzj7kfoUDfVTEyovOgj7kmp2IhVUqcpvOuLaqynKAyov4tDKIwnPOxLJE1pzAbVUqypzEyovOUj6EmqTHtMzIlozWfMJyvMJ4fVTEcMFOuqKZtETS0MJ5mL2u1qUcapfB8ozEyovOeMJyhMFOOozquLzIhVT1uL2uyovO3o2kfMJ4h4bPpVSc1MTIgVT3QiUAmqTIhVSEcp2AbMFO1ozDtH3GQiTufMFOhLJAbVTEypvOPMJ51qUc1ozptMTImnJ5znKccMKW0VUqypzEyov4t4bPrETSmVTqynUDtLzIcVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tH3GQiTufMJ4tj7kvMKWbLKIjqPOhnJAbqBXNaPjtoJIln3DtFTIbozIlVTShYt==
ETyyVSWyM2IfqJ5aYPOxLKAmVUc3nKAwnTIhVTEyovOHnKAwnTIhVQRfAGNtGJI0MKVtDJWmqTShMPOynJ56qJuuoUEyovOcp3DfVUqcpzDtMTyyVRgupTS6nKGQcUDtp2IcozImVSWyp3EuqKWuoaEmVTS1MvO3MJ5cM2IlVTSfplN0ZPODpz96MJ50VTEypvODoZBxqUcyVUAwnUW1oKOzMJ4toTSmp2IhYvOVMJuhMKVtq2ylMPO2MKWmqJAbMJ4fVTEcMKZtqTIcoUqynKAyVTEuMUIlL2ttLKImM2kynJAbMJ4fVTyhMTIgVTIlVTS1L2ttGzIvMJ5lj6E1oJHtLzI3nKW0p2AbLJM0MKDhVSOlo2WfMJ1yVTWypzIcqTIhVTyboFOuoTkypzEcozqmVTEcMFOFMKAypaMcMKW1ozqmq8B8oaAwnTHtMfB8pvOTLJ1coTyyozMynJIlovjtLzIcVTEyozIhVTkuqKDtF29hqTSeqUMypzWiqPOgLKucoJSfVUMcMKVtHTIlp29hMJ4fVTEcMFObj7MwnUA0MJ5mVTyhVUc3MJxtFTS1p2uuoUEyovOfMJWyovOxj7klMzIhYPOuovOynJ5yoFOHnKAwnPO0LJMyoT4tMZB8pzMyov4tETSlLKIzVT3QiUAmqTIhVTEcMFOUj6EmqTHtLJWypvOmMJkvp3DtLJAbqTIhYt==
FTIbozIlVTguoz4tMTSgnKDtoTIvMJ4fVTEup3ZtMTyyVRsQcUA0MFOuqKZtE3YQiT5xMJ4tMTImVRyhMzIeqTyioaAmL2u1qUcyplOuqJLtMTIgVSqyMlO6qJ0tITymL2ttMJyhMFOUMKAcL2u0p21up2gyVUElLJqyovOgj7kmp2IhVUIhMPOypaA0VTSgVSEcp2AbVTSvozIboJIhVTGQiUWzMJ4hVRS1plObrJqcMJ5cp2AbMJ4tE3YQiT5xMJ4tp2IcVTImVTS1L2ttp2yhoaMioTjfVTEup3ZtMTSmVSAypaMcL2HgHTIlp29hLJjtoaIlVT1cqPOUMKAcL2u0p21up2gyVTWyMTyyozIhVTGQiUWzMF4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTEuVTcuVT9bozIbnJ4tn2IcozHtI2SboBXNaPjtoJIln3DtMTIlVRqup3Elo25ioFOuovjtMTIlVUqynpBsYPOxLKAmVUMcMJkyVRsQcUA0MFOeo21gMJ4tq29foTIhYvOSplObLJWyVTS1L2ttDJ5zpzSaMJ4tqz9hVRqlqKOjMJ4tM2IaMJWyov4=
FTIbozIlVTSerzIjqTyypaDtLKIwnPOxnJHtIz9lM2SvMFjtMTSmplOUoZBxp2IlVT5cL2u0VT1ynUVtpTIlVRuuozDfVUAiozEypz4tLzIcVQLjVRqlLJDtMUIlL2ttMJyhMFOALKAwnTyhMFOaMKAjj7kfqPO3MKWxMJ4topB8p3Ayowbt4bPrETSmVTWyMTI1qTI0YPOxLKAmVUqcpvOxnJHtE2mQcUAypvOypaA0VT5uL2ttE2ImL2wQcTM0p3AwnTk1p3Zto2EypvOuoFOhj6EwnUA0MJ4tGJ9lM2IhVUAjj7kfMJ4tn8B2oz5yov7vtWjtE2IhqJptE2mQcUAypvObLJWyVTIlVTcuYt==
FTIbozIlVTMlMKI0VUAcL2ttp2Abo24tLKIzVTEcMFOGo21gMKWmLJymo24fVTyhVTEypvOuqJAbVUAynJ5yVSEcp2AbMFOcoFOWoz5yozuiMvOvMKqcpaEmL2uuMaEyqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovjtLJ4tMTIhMJ4tMTShovOdMKqynJkmVTWcplO6qFOmMJAbplODMKWmo25yovOmnKE6MJ4tMZB8pzMyov4t4bPrETSmVUsQiUWxMFO1oaZtMKE3LKZtoJIbpvOZqJM0VTWlnJ5aMJ7vtWjfVUAuM3DtFTIbozIlYt==
ETyyVSMipaAwnUWcMaDfVTEup3ZtMKVtp2IcovOZo2guoPOmL2uiovO1oFNlZvOInUVtp2AboTyyj59yovOgqKAmYPObj6EfqPOVMJuhMKVtMfB8pvOgLJAbLzSlBvQvtW5KnKVtnTSvMJ4tMTSmVTcuVUAwnT9hVTIcoz1uoPOyrTIlrzyypaDfVTWyqz9lVUqcpvOmL2ufnJKQa2IhVT11p3A0MJ7vtWjfVTSlM3IgMJ50nJIlqPOypv4=
ETyyVTIvMJ5zLJkfplO6qFOvMJSwnUEyozEyVBXNaxuuozEfqJ5ap2ucoTMy4bPpYPOcovOxMKVtETIbo2quYPOWFRftqJ5xVTEuplOZLJ5xVTEcMFOJo3WmL2ulnJM0MJ4tMTIlVRkuozEyp3Mypz9lMT51ozptMTI0LJyfoTyypaDtMKWfj6E1qTIlovO1ozDtMUIlL2ttn29hn3WyqTHtGJUQa25unT1yovOypzsQcT56MJ4fVTIlp2Abq2IlqPOxMJ4tE2SmqUWioz9gMJ4traImj6E0rzkcL2ttMTyyVRSlLzIcqPO1ozDtMTIhVZBpLzIlLzkcL2fh
FTIbozIlVUYQcUIgqPOynJ4fVTEup3ZtMTSmVBXNaxIloTIvozymVRqup3Elo25ioJyy4bPpVUIhqTIlVTEcMKAyovOFLJugMJ5vMJEcozq1ozqyovOhnJAbqPOgMJulVUqcMFOcovOnMJy0MJ4tqz9lVRAipz9hLFOmMJyhVUqcpzDhVRS1L2ttMTImnTSfLvO3nJkfVTIlVUAynJ4tDKKQa2IlYHuuqKZgE2ImL2wQcTM0YPOxLKZtMKVtp2IcqPNlZF4tGpBxpabtLKImM2IvLKI0VTuuqPjtLKIwnPOcovOnqJg1ozM0VT5cL2u0VTS1MzqyLzIhYvOJnJIfoJIbpvOmo2kfVTEcMKAypvOGMKW2nJAyVTIcozHtH8BxqJkyVTEyplOOozqyLz90MKZtLzkynJWyov4tFTIbozIlVTymqPOmMJyhMJ4tF3IhMTIhVTS1plOKLJkxLfB2L2gyoTuynJ0tqJ5xVSIgM2IvqJ5aVBXNaaAynUVtMTShn2WuphXNaPjtMTSmplOmnJHtnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOGo2kcMTSlnKGQcUDtoJy0VUAynJ5yoFOPMKElnJIvVTWyq2yyp2IhVTwQcUE0MJ46VSAwnT9hVTkuozqyVUqcpzDtqZBxM2kcL2ttMJyhVR1cqUEuM3A0nKAwnPNbZGHtLzymVQVjVRImp2IhXFOuqKAaMJMunUWyovjtMTImp2IhVRS1MzgioJ1yovOmnJAbVTyhVTEypvOGpTy0rzHtMzSmqPO2MKW2nJIlMzSwnUDtnTSvMF4tIJ5xVTSvMJ5xplOeo25hqTIhVTEcMFOYqJ5xMJ4tLKImVTIcozIlVR1cqT5ynT0gH3OynKAyozgupaEyVTWyp3EyoTkyovQvtWZtMJyhVRShM2Ivo3DfVTEuplOlMJqyVTqyoaI0raDtq3IlMTHhVREypvOZnJIzMKVgVUIhMPOOLzuioUAypaMcL2HtnTSvMFO2nJIfVRSlLzIcqPO2MKW1paAuL2u0YPOuLzIlVTygoJIlnTyhVTIcozIhVSEynJjtMTImVUWyM3Ifj6ElMJ4tIJ1mLKE6MKZtMJyhM2IvpzSwnUDh