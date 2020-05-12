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Dienstag, 12.05.2020 - 03:00
3 min

„Handlungshilfe“ erschwert Wiedereröffnung in Gastronomie

Unter Auflagen dürfen Gastronomiebetriebe auch im Kreis Bad Kreuznach wieder öffnen, doch stellt dies manche vor große Herausforderungen.

Von Norbert Krupp
Gastronom Helmut Hehner (links) lässt durch den Waldböckheimer Schreiner Hans-Peter Künstler Scheiben aus solidem Sicherheitsglas am Fachwerk seines Gastraumes montieren. Foto: Norbert Krupp

Gastronom Helmut Hehner (links) lässt durch den Waldböckheimer Schreiner Hans-Peter Künstler Scheiben aus solidem Sicherheitsglas am Fachwerk seines Gastraumes montieren. (Foto: Norbert Krupp)

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