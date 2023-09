Hans-Rosenthal-Ehrenpreis 2023 geht an Sängerin Nicole

Landau (dpa) - . Sängerin Nicole (58, „Ein bisschen Frieden“) erhält für ihr großes soziales und humanitäres Engagement am 28. Oktober in Landau den diesjährigen Hans-Rosenthal-Ehrenpreis. Das teilten die Hans-Rosenthal-Stiftung und der Verein „Aktion Hilfe in Not“ am Freitag mit.