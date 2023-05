Harrison Ford feiert Premiere von „Indiana Jones“ in Cannes

Der fünfte Teil der legendären Filmreihe feiert am Donnerstag Premiere bei den Filmfestspielen. In dem Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, der größtenteils 1969 spielt, ist „Indy“ noch einmal auf der Jagd nach einem wertvollen Artefakt: Einem Rad, von dem manche Leute glauben, dass es den Lauf der Geschichte verändern kann. An seiner Seite ist diesmal seine Patentochter Helena (Waller-Bridge). Doch die beiden sind nicht die einzigen, die das Gerät suchen. Auch ein Wissenschaftler mit Nazi-Vergangenheit (Mikkelsen) will es in seinen Besitz bringen.