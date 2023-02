Harry Styles dominiert die Brit Awards

Die geschlechtsneutralen Kategorien sind umstritten. Unter den Nominierten in der Rubrik „Bester Künstler“ waren in diesem Jahr nur Männer, obwohl weibliche Stars wie Charli XCX und Florence + The Machine, aber auch Rina Sawayama, Mabel und Becky Hill für eine Nominierung in Frage gekommen wären. Darauf ging auch Harry Styles ein, als er in der Preiskategorie geehrt wurde. „Ich bin mir meines Privilegs heute Abend hier oben sehr bewusst“, sagte der Gewinner des Abends. „Dieser Preis ist für Rina, Charli, Florence, Mabel und Becky.“