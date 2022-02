Harry und Meghan bekunden Verbundenheit mit Ukraine

Harry und Meghan stehen hinter den Menschen in der Ukraine. (Bild: dpa) (Foto: Seth Wenig/AP/dpa)

Los Angeles - Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihre Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk bekundet.

„Prinz Harry und Meghan, der Duke und die Duchess of Sussex, und wir alle bei Archewell stehen angesichts dieses Bruchs internationalen und humanitären Rechts hinter den Menschen in der Ukraine“, heißt es in einer Mitteilung ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell . Darin rufen die beiden „die Weltgemeinschaft und ihre Oberhäupter dazu auf“, es ihnen gleichzutun.