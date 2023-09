Harry und Meghan Hand in Hand bei Invictus Games

Prinz Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan war, hat die Invictus Games nach Begegnungen mit Schwerverletzten ins Leben gerufen. Der Sohn von König Charles III. sowie der ebenfalls angereiste Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprachen am Samstagabend in Düsseldorf während der Eröffnungsveranstaltung zu den Teilnehmern des Sporfestivals und den zahlreichen Zuschauern. Meghan reiste am Dienstag an und nahm bereits an einem Abendtermin teil. Harry wird während des Sportfestivals am Freitag 39 Jahre alt.