Harry und Meghan: Preis für Engagement gegen Rassismus

New York (dpa) - . Kurz vor dem Erscheinen ihrer mit Spannung erwarteten Netflix-Dokumentation sind Prinz Harry und Herzogin Meghan für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet worden. Bei einer Gala in New York erhielt das Paar für seine Arbeit im Bereich psychische Gesundheit und gegen Rassismus am Dienstag den „Ripple of Hope“-Preis (deutsch: „Welle der Hoffnung“-Preis) der Menschenrechtsorganisation Robert F Kennedy Human Rights (RFKHR).