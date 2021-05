Harte Vorwürfe: Hat Biontech vor China gekuscht?

Ein Milliardär will helfen

Ein Milliardär will das Impfstoff-Problem Taiwans lösen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, will Terry Gou, Gründer und Chef des taiwanischen Elektronik- und Computerteile-Konzerns Foxconn, über seine Wohltätigkeitsorganisation fünf Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffes nach Taiwan importieren. „Dieser Plan ist in Bearbeitung“, sagte Gou. Der 70-Jährige ist selbst Taiwaner, besitzt ein Schloss in Tschechien und stand 2020 kurz davor, für das Präsidentenamt des Landes zu kandidieren.