"Hate Speech": Durchsuchungen im ganzen Bundesgebiet

MAINZ - Seit Montagmorgen um sechs Uhr laufen bundesweite Durchsuchungen, die sich gegen Verfasser von Hassbotschaften im Netz richten. Das hat das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Hintergrund sind Ermittlungen der Ermittlungsgruppe (EG) "Hate Speech", die nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel gegründet worden war. Kurz nach der Meldung über den Tod der beiden jungen Polizisten hatte sich eine Flut von Hasskommentaren insbesondere über die Sozialen Medien ergossen. Als Reaktion war die EG "Hate Speech" gegründet worden. Sie ist beim LKA Rheinland-Pfalz angesiedelt.

17 Beschuldigte in Rheinland-Pfalz und Hessen

Durch eigene Ermittlungen und zahlreiche Hinweise wurden laut Mitteilung des LKA mehr als 1.700 Hasskommentare bekannt, 536 der Posts wurden für strafrechtlich relevant erachtet. Darüber hinaus wurden 309 strafrechtlich relevante "Likes" festgestellt. In Summe resultieren hieraus bislang 164 eingeleitete Ermittlungsverfahren. In Abstimmung mit insgesamt 31 Staatsanwaltschaften in allen Bundesländern erfolgten dann ab Montagmorgen die bundesweiten Durchsuchungen. Koordiniert wurden die Einsätze vom LKA Rheinland-Pfalz und der Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZeT).

Dabei wurden allein in Rheinland-Pfalz bei elf Personen, in Hessen bei sechs Personen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Bei den Beschuldigten aus Hessen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 19 und 68 Jahren aus Frankfurt, dem Landkreis Fulda, dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem Wetteraukreis. Die rheinland-pfälzischen Beschuldigten kommen aus dem gesamten Bundesland. Ihnen wird die Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten, das Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener sowie Beleidigung vorgeworfen.

"Wir sind seit Februar, um Mehrfachmeldungen bereits bereinigt, bislang rund 1700 Meldungen und Beiträgen nachgegangen. Mit den heute um 6 Uhr begonnenen Maßnahmen haben wir nun erstmals gemeinsam mit allen Bundesländern das Ziel verfolgt, bei den Tatverdächtigen weitere für die Strafverfolgung dienliche Beweise zu sichern. Bei den Durchsuchungen wurden hauptsächlich Datenträger wie Smartphones, Laptops oder Festplatten sichergestellt", erklärt LKA-Vizepräsident Achim Füssel. Etwa 90 Prozent der Tatverdächtigen sind männlich, die meisten zwischen 21 und 40 Jahren alt.