Hausarrest für Katzen soll seltene Vögel schützen

Tipps für Gartenbesitzer und Katzenbesitzer

Tipps für Gartenbesitzer



Stauden, Sträucher und Bäume bieten den Vögeln viele Versteckmöglichkeiten. Auf einem kurz geschorenen Rasen sitzen Vögel wie auf dem Präsentierteller und laden Katzen geradezu dazu ein, Beute zu machen.

Futterhäuschen und Vogeltränken mindestens zwei Meter vom nächsten Gebüsch entfernt aufstellen. So können sich Katzen nicht unbemerkt anschleichen.



Um Katzen von Nestern in Bäumen fernzuhalten, kann man den Stämmen etwa 50 Zentimeter breite Abwehrmanschetten aus Blech oder Kunststoff anlegen. Als kostenlose Alternative eignen sich hierfür Brombeerranken.



Tipps für Katzenbesitzer



Sowohl Kater als auch Katzen kastrieren lassen. Sie werden häuslicher und streunen weniger herum. Gleichzeitig wird so vermieden, dass es Nachschub für verwilderte Katzenpopulationen gibt.

Vor allem von Mitte Mai bis Mitte Juli die Katze in den Morgenstunden nicht aus dem Haus lassen, oder zumindest nicht unbeaufsichtigt ins Freie.



Ein Halsband mit einem kleinen Glöckchen macht zwar die Vögel auf die Katze aufmerksam, nützt aber dem noch hilflosen Vogelnachwuchs gar nichts. Außerdem ist das Klingeln eine Tortur für die Katzenohren.