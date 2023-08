„Heart of Stone“: Weibliche Konkurrenz für 007

Der Agentenfilm des britischen Regisseurs Tom Harper („Die Aeronauten“) ist schon von Beginn an als Streaming-Pendant zu 007 und Co. angelegt. Mit den italienischen Alpen, London, Lissabon, der Wüste Senegals und Island gibt es zahlreiche Orte, an denen sich Gadot zum Teil äußerst unrealistische, aber actiongeladene Verfolgungsjagden liefert.