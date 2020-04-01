Mittwoch,
01.04.2020 - 01:15
2 min
Hechtsheimer Firma „Aqai“ bringt Ärzten und Pflegern bei, wie Beatmungsgeräte benutzt werden
Beatmung von Patienten ist ein komplexes Feld. Im Hechtsheimer Simulationszentrum „Aqai“ versuchen Wolfgang und Martina Heinrichs, Ärzten und Pflegern die Ängste zu nehmen.
Von Julia Sloboda
Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz
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