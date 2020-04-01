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Mittwoch, 01.04.2020 - 01:15
2 min

Hechtsheimer Firma „Aqai“ bringt Ärzten und Pflegern bei, wie Beatmungsgeräte benutzt werden

Beatmung von Patienten ist ein komplexes Feld. Im Hechtsheimer Simulationszentrum „Aqai“ versuchen Wolfgang und Martina Heinrichs, Ärzten und Pflegern die Ängste zu nehmen.

Julia Sloboda: Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz
Von Julia Sloboda
Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz
An einer Puppe wird gezeigt, wie der Umgang mit einem Beatmungsgerät funktioniert. Foto: Aqai

An einer Puppe wird gezeigt, wie der Umgang mit einem Beatmungsgerät funktioniert. (Foto: Aqai)

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