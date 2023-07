Heftige Brände auf Rhodos: Urlauber werden evakuiert

Die seit drei Tagen tobenden Waldbrände auf Rhodos gerieten am Nachmittag außer Kontrolle. In der Region von Rhodos wehen Winde der Stärke sechs. „Die Rauchbildung ist so stark, dass man kaum atmen kann“, sagte Konstantinos Traraslias, stellvertretender Bürgermeister von Rhodos, dem Athener Nachrichtensender Skai. Die Menschen würden in die Kleinstadt Gennadi gebracht, von wo aus sie in Hotels untergebracht werden sollten.