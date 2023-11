Heftige Unwetter in der Toskana - drei Tote

Prato (dpa) - . Schwere Unwetter mit heftigen Regenfällen haben die mittelitalienische Region Toskana in der Nacht zum Freitag heimgesucht. Mindestens drei Menschen kamen dabei ums Leben, wie der Präsident der Region, Eugenio Giani, am Morgen mitteilte. Besonders betroffen war die Provinz Prato im Norden der bei Urlaubern beliebten Region. „Noch nie hatten wir in so wenigen Minuten so viel Regen registriert“, schrieb Giani in einem Post bei X (vormals Twitter). Mehrere Menschen wurden verletzt, es gibt Berichte über Vermisste.