Heidi Klum schmeißt gleich drei Model-Anwärterinnen raus

Berlin/Los Angeles (dpa) - . Schreck bei Heidi Klums Nachwuchsmodels: In der am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlten Folge von „Germany's Next Topmodel“ sind bei der großen Entscheidung gleich drei Kandidatinnen rausgeflogen. Entsprechend entsetzt die Reaktionen: „Wir stehen alle unter Schock.“