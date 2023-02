Heidi reicht's - Klums Verteidigungsrede

Zuletzt tat das Model Tessa Bergmeier. Die 33-Jährige behauptete zwar flüsternd, aber natürlich für Millionen Zuschauer gut hörbar am Lagerfeuer des RTL-„Dschungelcamps“, die Szene, in der sie nach ihrem Ausscheiden in der „GNTM“-Staffel von 2009 ihren Mittelfinger in die Kamera reckte, sei- wie so vieles - aus dem Zusammenhang gerissen worden: „Die haben ein Monster aus mir gemacht.“