Heike Hofmann fordert Landesregierung zu schneller Hilfe auf

NEUN NEUE CORONA-FÄLLE IM LANDKREIS

Weiterhin einzige Kommune im Kreis Darmstadt ohne gemeldeten Corona-Infizierten bleibt Fischbachtal. Am Montag kamen gegenüber dem Wochenende neun neue Fälle hinzu, wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Diese verteilen sich auf Weiterstadt (3), Mühltal (2), Eppertshausen, Pfungstadt, Bickenbach, Ober-Ramstadt (jeweils 1 Fall). Insgesamt liegt der Landkreis Darmstadt-Dieburg somit bei 82 Fällen. Am Sonntag waren es noch 73. Die Zahlen werden seit Beginn der neuen Woche mit einem Tag Verzögerung der Öffentlichkeit mitgeteilt, weil die behördliche Meldekette sich geändert hat. Zuerst bedient werden nun vom Gesundheitsamt das hessische Sozialministerium und das Robert-Koch-Institut. (tb)