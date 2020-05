Heike Schnürer: "Fleisch besser vom Metzger um die Ecke"

Heike Schnürer (46) ist seit August 2019 Geschäftsführerin der Schlachthof Odenwald GmbH, nachdem ihr Vorgänger in den Ruhestand wechselte. Zuvor war sie im Haus fünf Jahre als Verwaltungsangestellte tätig. Der Schlachthof hat in der Vergangenheit schwere Zeiten erlebt. Ein neues Konzept setzt nun auf Qualität und Regionalität. In der Woche werden in Brensbach bis zu 600 Schweine und 90 bis 120 Rinder geschlachtet. Zum Vergleich: Im Mannheimer Regio Schlachthof sind es bis zu 5000 Schweine. Schnürer kommt nicht aus der Branche, ist aber mit Tieren aufgewachsen und half schon als Kind beim Schlachten auf dem Nachbarhof. (ain)