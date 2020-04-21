Dienstag, 21.04.2020 - 20:38
3 min
Heinerfest in Darmstadt offiziell abgesagt
Von Lars Hennemann
Chefredakteur Hessen
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OB KÜNDIGT HILFE FÜR VEREINE AN
Oberbürgermeister Jochen Partsch kündigte auf der Pressekonferenz nicht nur Unterstützung für den Heimatverein an. Auch Sportvereinen, die mit der Coronakrise zu kämpfen haben, sicherte er eine rasche Auszahlung von Zuschüssen zu. Und das "mit einem völligen oder weit reichenden" Verzicht auf die zunächst geplante Kürzung von 20 Prozent.
Der Heimatverein wiederum überlegt, durch den Verkauf der übrig gebliebenen Bändchen sowohl die eigene Kasse als auch die der Vereine, die dabei helfen, etwas aufzufüllen. (loh)
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