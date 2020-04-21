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Dienstag, 21.04.2020 - 20:38
3 min

Heinerfest in Darmstadt offiziell abgesagt

Fest stand es bereits, seit Dienstag ist es offiziell: In diesem Jahr wird es wegen des Coronavirus in Darmstadt erstmals seit seiner Gründung 1951 kein Heinerfest geben.

Lars Hennemann: Chefredakteur Hessen
Von Lars Hennemann
Chefredakteur Hessen
Das Fest, das es so nie geben wird: Mit Bändchen und Aufklebern hatte der Heimatverein bereits geworben. Foto: Birgit Femppel

Das Fest, das es so nie geben wird: Mit Bändchen und Aufklebern hatte der Heimatverein bereits geworben. Foto: Birgit Femppel

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OB KÜNDIGT HILFE FÜR VEREINE AN

Oberbürgermeister Jochen Partsch kündigte auf der Pressekonferenz nicht nur Unterstützung für den Heimatverein an. Auch Sportvereinen, die mit der Coronakrise zu kämpfen haben, sicherte er eine rasche Auszahlung von Zuschüssen zu. Und das "mit einem völligen oder weit reichenden" Verzicht auf die zunächst geplante Kürzung von 20 Prozent.

Der Heimatverein wiederum überlegt, durch den Verkauf der übrig gebliebenen Bändchen sowohl die eigene Kasse als auch die der Vereine, die dabei helfen, etwas aufzufüllen. (loh)

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Darmstädter Heinerfest wegen Coronavirus abgesagt
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