Helden wie wir - „Brynhild“ in Worms

Worms (dpa/lrs) - . Dieses Theaterstück ist ein Frontalangriff auf alle Sinne. Bei langsam verglühendem Abendlicht prallen auf der Freilichtbühne vor dem Kaiserdom die Lebenswelten aufeinander. Mit „Brynhild“ präsentieren sich die Nibelungen-Festspiele in Worms in diesem Jahr als Käfig voller Narren. Drachentöter Sigurd ist als Mörder blamiert, und die Walküre Brynhild will nicht lassen von ihrem Traum vom Sieg der Liebe über die Macht. Wer bestimmt, wer wir sind, fragt Autorin Maria Milisavljevic. Gelegentlich schimmert sogar Humor am Freitagabend durch das Drama über Drachenblut und Nibelungentreue.