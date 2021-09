Helene Fischer kündigt Mega-Konzert für 2022 an

Helene Fischer plant für 2022 ein einziges Konzert – der Vorverkauf startet Donnerstag. (Foto: dpa)

MÜNCHEN - Schon seit mehr als einem Jahr müssen Konzertfans coronabedingt auf vieles, was ihnen lieb ist verzichten – Konzerte konnten, wenn überhaupt, dann nur in kleinerem Rahmen als sonst und mit besonderen Konzepten stattfinden, wie etwa bei den Events der „Strandkorb“-Konzerte. Selbst bei der Planung für das nächste Jahr sind viele Veranstalter noch vorsichtig. Schlagersuperstar Helene Fischer hat jetzt für 2022 jedoch den ganz großen Aufschlag angekündigt: Bis zu 150 000 Fans sollen am 20. August mit ihr gemeinsam auf dem Freiluft-Gelände der Münchener Messe feiern können. Es ist das bisher größte Open-Air-Konzert der Entertainerin.

Team "fiebert auf den Tag hin"

„Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen“, hieß es dazu von Helene Fischer in einer Pressemitteilung. „Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken.“

Die 37-jährige Sängerin plant für das Open-Air-Event, das gleichzeitig ihr einziges Deutschland-Konzert im kommenden Jahr sein soll, Posts auf ihrer Facebook-Seite zufolge eine „spektakuläre Show mit ganz großen Dimensionen“. Die Bühne für die Performance von Band und Tanz-Crew soll bis zu 150 Meter breit werden, zusätzlich sollen mehrere Laufstege direkt in den Zuschauerbereich hineinragen, die „die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen“ lassen. Zu Corona teilen die Veranstalter mit, dass für alle Zuschauer die zum Zeitpunkt des Konzerts gültigen Gesetze und Verfügungen der örtlichen Behörden gelten werden.

Verkauf der Tickets startet Donnerstag um 10 Uhr

Auch wenn das Konzert erst im kommenden Jahr stattfindet, beginnt der Vorverkauf schon jetzt: Ab Donnerstag, 9. September können Fans Karten bei dem Online-Ticketservice Eventim bestellen – Start des Vorverkaufs ist um 10 Uhr. An allen anderen Vorverkaufsstellen startet der Ticketverkauf am Montag, 13. September. Wer keines der Tickets für das Münchener Mega-Konzert mehr erwischt – erfahrungsgemäß dürften sie schnell vergriffen sein – kann sich mit dem Gedanken an die bevorstehende Konzert-Tour trösten, die die Sängerin für 2023 plant – dann auch wieder an mehreren Orten.

Bereits am 15. Oktober dieses Jahres soll zudem das neue Album der Schlager-Ikone erscheinen: Es heißt „Rausch“. Im August hatte Helene Fischer ihre Kreativpause mit der Veröffentlichung einer neuen Single beendet: „Vamos a Marte“, ein Duett mit dem puerto-ricanisch-amerikanischen Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi („Despacito“).