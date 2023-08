Helene Fischer wieder auf Tour: „Mir geht es fantastisch“

Köln (dpa) - . Helene Fischer betont es im Laufe des Abends gleich mehrmals: „Ich bin heute extrem emotional“, gesteht sie ihren Fans am Freitag in der Kölner Lanxess-Arena. „Für uns ist es hier wie eine zweite Premiere heute Abend.“ Es fühle sich großartig an, zurück auf der Bühne zu sein - nach zweimonatiger Sommerpause, „aber natürlich auch aufgrund der Verletzung“. Denn ihr bislang letztes Konzert im Juni in Hannover endete abrupt, nachdem sie sich mit einer Trapezstange im Gesicht verletzt und blutend die Bühne verlassen hatte.