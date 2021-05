Heppenheimer Schwimmer wollen wieder ins Wasser

"Glücklicherweise halten uns unsere Mitglieder die Treue", sagt Schwimmclub-Vorsitzender Markus WilferEin einziges Mitglied sei im Zuge der Corona-Pandemie abgesprungen. "Das zeigt, dass wir als Verein nicht in Vergessenheit geraten", ist Wilfer stolz. Damit dies auch in den nächsten Wochen und Monaten so bleibt, will der Vorstand den Kontakt zu den Mitgliedern weiter aufrechterhalten. Und auch die eine oder andere Aktion sei im Bereich des Möglichen, so Wilfer. Schon an Nikolaus und Ostern habe der Vorstand insbesondere die Jugendabteilung mit kleinen Präsenten überrascht"Die Kinder waren total glücklich", erinnert sich der Vorsitzende. (fran)