Herbstferien bringen Staus auf die Autobahnen

Wiesbaden. Nein, es ist keine Stauentwarnung, die der Auto Club Europa (ACE) für die deutschen Autobahnen an diesem Wochenende (20. bis 22. Oktober) geben kann. Denn der Verkehrsclub rechnet mit einem hohen Reiseverkehrsaufkommen in Richtung Alpen, Mittelmeerraum und zu den Küsten von Nord- und Ostsee. Auch die Rückreiserouten dürften stärker befahren sein. Insgesamt sind Mitte Oktober zehn Bundesländer in den Herbstferien. In Hessen beginnen sie nach Schulschluss am Freitag - und sind insgesamt eine Woche kürzer als in Rheinland-Pfalz. Hier sind schon seit dem vergangenen Wochenende Ferien.