Herbstzeit ist Bastelzeit mit Kindern

Auch in diesem Jahr werden also wieder eifrig Bilder mit bunten Blättern entstehen, Kastanien werden mit Zahnstochern gespickt und Eicheln auf Karton geklebt. Und man freut sich, dass das Kind so schön beschäftigt ist und so tolle Kunstwerke fabriziert. Doch dann bleibt eine Frage offen: Wohin damit? Zugegeben – die Frage ist keineswegs saisonaler Natur. Das ganze Jahr hindurch entstehen die schönsten Zeichnungen, Holzschnitzereien, Kartonagen und Knetobjekte und es werden immer mehr. Was also kann man tun, um nicht unter buntem Laub und Kastanienmännchen zu ersticken? Ich will hier ein paar mehr oder weniger praktikable Methoden vorstellen: