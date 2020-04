Hessen führt Maskenpflicht ein

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind nun Handschuhe und Stoffmasken vorgesehen. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Am Ende wirkte die schwarz-grüne Landesregierung wie eine Getriebene: Sachsen hatte als erstes Bundesland die Maskenpflicht bei Einkäufen und im Nahverkehr eingeführt. Bayern war gefolgt, dann auch andere Bundesländer. In Hessen selbst hatte Hanau längst schon zur Maske geraten, auf die dann auch Frankfurt vehement drängte. Und so verkündete am Dienstag zunächst die Staatskanzlei in Wiesbaden und schlussendlich Sozialminister Kai Klose, dass es nun auch in Hessen eine Maskenpflicht geben werde.

Zu tragen ist freilich nur der einfache Mundschutz, der nicht seinen Träger, sondern die Menschen um ihn herum vor dem Coronavirus schützen soll. Die komplexeren medizinischen Masken bleiben dem medizinischen Personal vorbehalten. Und Klose mahnte, es müsse weiterhin klar sein, dass mit der Maskenpflicht keine Aufhebung des Abstandsgebots und Kontaktverbots einhergehe. Die Masken dürften nicht zu einem trügerischen Schutz führen.

Die Maskenpflicht soll ab kommenden Montag im Nahverkehr und bei Einkäufen gelten. Wer wiederholt dagegen verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zahlen.

Bislang war Hessens Landesregierung den Kampf gegen das Corona-Virus vergleichsweise gemütlich angegangen. Geschadet hat das glücklicherweise nicht: Von der Pandemie ist das Bundesland nur moderat betroffen. Bis Dienstag war die Zahl der bestätigten Infektionen in Hessen auf 7_305 gestiegen. Das hat in den Kliniken zu keinen dramatischen Kapazitätsengpässen geführt: Es gibt noch mehr als 900 freie Beatmungsbetten im Lande.

Auch wenn Hessen zu Beginn dieser Woche die pandemiebedingten Einschränkungen gelockert hat, sieht Sozialminister Klose keinen Anlass zur Entspannung. „Wir dürfen weiterhin nicht leichtsinnig werden“. Das Virus sei noch da. Der Minister hofft darauf, dass es bald einen Impfstoff gibt. Denn: „Impfen ist die wirksamste präventive Maßnahme“. Mit einem Impfstoff ist nach Expertenmeinung allerdings nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen.

Der Kurs der Landesregierung ist im Landtag selbst weitgehend unumstritten. SPD-Chefin Nancy Faeser jedenfalls unterstützt die Maskenpflicht. Und auch die Linken glauben, dass das Tragen von Masken ein Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie sein kann. Nur der FDP fiel auf, dass Klose noch vor wenigen Tagen allenfalls eine Empfehlung, Maske zu tragen, aussprechen wollte, weil es keinen Sinn mache, die Bürger zu etwas zu verpflichten, was man nicht liefern könne.

Ganz offenkundig ist in der Krise wenig Platz für Zwist. Frank Dastych, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, lobt die Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium und der Hessischen Krankenhausgesellschaft als „weiterhin hervorragend“. Die hessische Pandemie-Statistik belege, dass der „gemeinsame Kraftakt“ erfolgreich ist.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) vertritt die niedergelassenen Ärzte. Diese behandelten sechs von sieben Covid-19-Patienten ambulant, sagt Dastych. „Das ist eine Erklärung dafür, dass uns Szenarien wie in anderen Länder erspart geblieben sind“. Es gebe eine „überragende Bereitschaft“ der niedergelassenen Kollegen, Covid-19-Patienten zu versorgen.

So gibt es 52 Schwerpunktpraxen in Hessen, die sich um solche Patienten kümmern.

Dastych geht davon aus, dass auch dieses Netzwerk der Schwerpunktpraxen einen Beitrag dazu geleistet hat, den Kliniken Luft zu verschaffen.

Gleichwohl haben jetzt Beschäftigte der Uni-Klinik Frankfurt ihren Unmut über die durch Corona weiter gestiegenen Arbeitsbelastung geäußert. Sie fordern unter anderem eine Erschwerniszulage von 500 Euro monatlich, ausreichend Ruhezeiten und vor allem genügend Schutzkleidung.

