Hessen hält an Maskenpflicht fest

(Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Hessens hält zur Eindämmung des Coronavirus an der Maskenpflicht fest. Das sagte eine Regierungssprecher am Montag in Wiesbaden. Die Einschätzung der Lage werde auch weiterhin vom Infektionsgeschehen abhängen.





In Hessen gelten seit Montag lockere Corona-Abstandsregeln unter anderem in Geschäften, bei Konzerten und im Kino sowie in Vereins- und Versammlungsräumen. Zudem öffnen die Kitas wieder für alle Kinder. Die Schutzmasken bleiben aber auch weiter ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens im Land.

Verknüpfte Artikel

Die Debatte über ein baldiges Ende der coronabedingten Maskenpflicht zumindest im Handel war am Wochenende ins Rollen geraten, nachdem sich Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in der "Welt am Sonntag" für einen solchen Schritt in seinem Land ausgesprochen hatte. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte eine Lockerung favorisiert, seine Forderung am Montag aber relativiert.