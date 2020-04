"Hessen helfen!" durch die Corona-Krise

Die Coronakrise stellt unseren Alltag auf den Kopf, bringt Menschen in Not, verursacht Ängste. Es gibt die, die deshalb plötzlich unerwartet auf Hilfe angewiesen sind, etwa weil sie mit ihrer Familie in Quarantäne leben müssen. Und es gibt jene, die helfen wollen und können. Beide bringt nun ein Portal des Landes Hessen zusammen. Es ist im Internet unter der Adresse hessen-helfen.de zu finden. Die Doppeldeutigkeit des Namens ist dabei Programm. Medienpartner der Kampagne sind auch die Zeitungen der VRM