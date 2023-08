Highlights des literarischen Herbstes

Katja Riemann ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch für ihr gesellschaftspolitisches Engagement bekannt. In „Zeit der Zäune“ erzählt die 59-Jährige von Menschen und Orten, die sie im Rahmen dieser Tätigkeit kennengelernt hat. So geht es zum Beispiel um ihre Erfahrungen in Geflüchtetenlagern auf Lesbos und in Jordanien, wie der Verlag S. Fischer schreibt.