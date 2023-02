Hoffnungszeichen: Deutsche Helfer retten Mutter und Kind

Adana/Frankfurt. Tausende Tote, Zehntausende Verletzte. Und noch immer steigt die Zahl der Opfer nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien unaufhörlich. Doch inmitten der Katastrophe gibt es auch vereinzelt Zeichen der Hoffnung: So haben deutsche und britische Helfer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der türkischen Stadt Kahramanmaras eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses befreit. Das teilte die Hilfsorganisation @fire am Donnerstag mit. Die Helfer, darunter auch mehrere aus dem Rhein-Main-Gebiet, waren von Frankfurt aus ins Katastrophengebiet geflogen.