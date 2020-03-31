Dienstag, 31.03.2020 - 03:00
3 min
Hilfe für Betriebe im Kreis Kreuznach läuft an
Von Robert Neuber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
LOTSEN FÜR BETRIEBE
In der Wirtschaftsförderung des Landkreises stehen folgende Personen mit Informationen zu Hilfen und Stundungen für Betriebe zur Verfügung:
Andreas Steeg, Telefon 0671-8 03 16 80 (oder E-Mail: andreas.steeg@kreis-badkreuznach.de)
Jürgen Klotz, Telefon 0671-8 03 10 14 (juergen.klotz@kreis-badkreuznach.de)
Birgit Beuscher, Telefon 0671-8 03 10 13 (birgit.beuscher@kreis-badkreuznach.de)
Andreas Steeg, Telefon 0671-8 03 16 80 (oder E-Mail: andreas.steeg@kreis-badkreuznach.de)
Jürgen Klotz, Telefon 0671-8 03 10 14 (juergen.klotz@kreis-badkreuznach.de)
Birgit Beuscher, Telefon 0671-8 03 10 13 (birgit.beuscher@kreis-badkreuznach.de)
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