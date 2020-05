Hilfe für Wormser Schaustellerverband

Heidi Lammeyer (l.) und Ute Hornuf überreichten René Bauer die Spende. (Foto: BilderKartell/Ben Pakalski)

WORMS - Einzelhandel und Dienstleistungen laufen langsam wieder an, Gastronomiebetriebe können unter Auflagen öffnen – nur für Schausteller zeichnet sich keine Verbesserung der Krisenlage ab. Um die Wormser Betriebe zu unterstützen, hat der örtliche Inner Wheel Club in seine Kasse gegriffen und Spenden akquiriert. Einen 3200-Euro-Scheck konnten Heidi Lammeyer und Ute Hornuf am Dienstagmittag vor der Vinothek am Parmaplatz an René Bauer, den Vorsitzenden des Schaustellerverbands Worms-Wonnegau, überreichen.

2000 Euro aus der Club-Kasse, 1200 Euro private Spenden aus den Inner-Wheel-Reihen, 500 Euro von Michael Dieterich, den Inhaber von Getränkeparadies Gegros, der zusätzlich in den kommenden vier Wochen einen Euro von jeder verkauften Mund-Nasen-Maske, die über seinen Ladentisch geht, an den Schaustellerverband spenden will: So fiel die Bilanz der Spendenaktion aus, deren Ergebnis die „Inner-Wheelerinnen“ persönlich an René Bauer überreichten. „Es ist unsere Aufgabe, etwas zurückzugeben“, erinnerte Heidi Lammeyer. Sie seien sehr berührt gewesen von den Schilderungen des Schaustellerverbandschefs, der ihnen die Lage der Wormser Betriebe im Rahmen eines Vortrags erläutert hatte. So sei es zu dem Entschluss gekommen, ihnen möglichst direkt und unkompliziert zu helfen, betonte sie, und ihre Kollegin Ute Hornuf ergänzte: „Die Schausteller denken immer an uns, sei es beim Seniorennachmittag auf dem Backfischfest oder durch Spenden an karitative Zwecke. Inner Wheel will ein Zeichen setzen und wachrütteln, wie wichtig sie für unsere Stadt sind.“ Weitere Spenden an den Verband seien willkommen, betonte sie.

René Bauer nahm den Scheck gerne entgegen. Er schilderte die Lage der rund 52 Mitgliedsbetriebe des Verbands drastisch: In den meisten Fällen seien immer ganze Familien von der Krise betroffen, die den Schaustellern schon seit Ende Dezember 2019 nahezu alle Einnahmen wegbrechen lasse – mit ungewisser Dauer und schlimmstenfalls weit über 2020 hinaus. „Ich befürchte, dass wir im kommenden Jahr ein Drittel weniger Betriebe sind“, sagte er. Die große Hoffnung sei immer noch, dass zumindest die Weihnachtsmärkte wieder stattfinden könnten. Denn obschon ihnen von allen Fraktionen sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und lokaler Ebene Hilfe zugesagt worden sei – „wir fühlen uns nicht alleingelassen“ –, seien die Einbußen enorm und zehrten an den Lebensgrundlagen. Aber es liege auch nicht in der Natur der Schausteller, aufzugeben. „Wir sind alle gesund, das ist das Wichtigste“, sagte Bauer und wünschte den Wormsern, dass dies für alle so bleiben möge.

Umso willkommener ist die Spende von Inner Wheel. Man habe sich nach langem Überlegen dazu entschlossen, sie vorwiegend „den älteren Mitgliedern, die keine anderen Verdienstmöglichkeiten auftun können, zugutekommen zu lassen“, so Bauer. „Unser Dank geht an alle, die uns geholfen haben und das auch noch tun wollen“, betonte der Vorsitzende – und kündigte an, etwas zurückgeben zu wollen, wenn die Krise vorbei ist: „Auf dass das nächste Backfischfest noch schöner wird als je zuvor.“