Hilfe in der Corona-Krise in Undenheim

UNDENHEIM - (red).Wie in fast allen Gemeinden und Städten befindet sich auch Undenheim im Krisenmodus. Die Verwaltung ist geschlossen, keine Sprechstunden, wichtige Bürgeranliegen werden nur telefonisch oder über den Mail-Verkehr erledigt. Ratssitzungen finden nur noch mit kleiner Tagesordnung statt.

60 Freiwillige haben Unterstützung angeboten

Arbeitslos ist man in der Ortsverwaltung deswegen noch lange nicht – im Gegenteil. Die ganze Kraft gilt nunmehr der Unterstützung von Bürgern, die durch die Kontaktsperre in eine gewisse Not geraten sind. Über die Aktion „Undenheim hilft“ werden beispielsweise Einkaufshilfen vor allem für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen organisiert. Über die von der Gemeinde ins Leben gerufene Solidaraktion ist Ortsbürgermeister Becker schlichtweg begeistert: „Innerhalb kürzester Zeit haben sich 60 Freiwillige gemeldet und ihre Unterstützung angeboten.“

Mittlerweile ist aber noch mehr entstanden. In vier privaten Haushalten werden Gesichtsmasken genäht, die an die Undenheimer ausgegeben werden. Über die Hotline 06737-7 10 78 36 oder über Mail miteinander@undenheim.de können sich Interessenten für solche Behelfsmasken aus Stoff melden oder auch andere Hilfen anfordern. Der Schutz Marke Eigenbau wird kostenlos abgegeben, über eine Spende für weitere Aktionen würde man sich aber freuen, sagt die Beigeordnete Christa Möller, eine von sieben Personen im Orga-Team.

Über einen Undenheimer Bürger wurden auch die dringend benötigten professionellen Gesichtsmasken angeschafft und an einen privaten Pflegedienst und ein Altersheim geliefert.

Ortsbürgermeister Becker hat noch eine erfreuliche Mitteilung: Für seine Gemeinde gibt es ab sofort die vom Innenministerium zur Verfügung gestellte Dorffunk-App. Diese kann sich jeder über die Seite „Undenheim hilft“ herunterladen und sich mit allen notwendigen Informationen aus der Gemeinde versorgen.