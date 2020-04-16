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Donnerstag, 16.04.2020 - 06:00
4 min

Hilflos in Karatschi: Wetterauer stranden wegen Corona-Pandemie in Pakistan

Wegen des Coronavirus wird der Urlaub in Pakistan zum Albtraum. Mittlerweile sind Familie Minhas aus Lindheim und Najeeb Ahmed, der in Nidda und Florstadt aufwuchs, wieder zuhause.

Von Klaus Nissen
Symbolfoto: Christophe Gateau/dpa

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