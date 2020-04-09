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Donnerstag, 09.04.2020 - 03:00
3 min

Hilfsangebot für Bedürftige im Kreis Alzey-Worms kommt an

Die Alzeyer Tafel musste wegen Corona schließen. Landkreis und DRK liefern daher Pakete mit Lebensmitteln an die Bedürftigen. Das Angebot wird angenommen, Tendenz steigend.

Steffen Nagel: Lokalredakteur Alzey
Von Steffen Nagel
Lokalredakteur Alzey
Über 100 Pakete mit Lebensmitteln brachten die Helfer des DRK in der vergangenen Woche zu Menschen, deren finanzielle Mittel knapp bemessen sind. In dieser Woche sind es bereits deutlich mehr. Fotos: DRK-Kreisverband

Über 100 Pakete mit Lebensmitteln brachten die Helfer des DRK in der vergangenen Woche zu Menschen, deren finanzielle Mittel knapp bemessen sind. In dieser Woche sind es bereits deutlich mehr. (Fotos: DRK-Kreisverband)

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