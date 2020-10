Jetzt teilen:

München - Wegen Mordes an drei Patienten muss ein Hilfspfleger lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht München I ordnete am Dienstag außerdem anschließende Sicherungsverwahrung an.

© dpa-infocom, dpa:201006-99-845464/1