Hintergründe der Bluttat von Lohr noch unklar

Lohr am Main (dpa) - . Die Hintergründe des gewaltsamen Todes eines 14-Jährigen in Lohr am Main sind weiter unklar. Nach Kenntnis des Polizeipräsidiums Unterfranken äußerte sich der Jugendliche, der als Tatverdächtiger festgenommen worden war, bislang nicht zu seinem Motiv.