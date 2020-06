Hinweise zur Abfalltrennung im Rheingau-Taunus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - Im Rheingau-Taunus-Kreis hält man sich an die Empfehlungen des Bundesumweltministeriums, wie in Zeiten des Coronavirus der Abfall – vor allem in den privaten Haushalten – getrennt gesammelt und danach entsorgt werden kann. Bislang seien keine Fälle bekannt, bei denen sich Personen durch Berührung von kontaminierten Oberflächen mittels Kontaktinfektion angesteckt hätten. Dennoch empfiehlt das Bundesumweltministerium (BMU) in Abstimmung mit den Ministerien der Länder Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Hausmeister, Nachbarn in Mehrparteienhäusern sowie der Mitarbeiter in der Abfallentsorgung.

Keine Einzelgegenstände in die Tonnen werfen

Zu der Frage, wie mit Abfällen umzugehen ist, die in privaten Haushalten infizierter Personen anfallen, sagt das BMU: „Neben Restmüll werden auch Verpackungsabfälle (Gelber Sack), Altpapier und Biomüll über die Restmülltonne entsorgt. Der Abfall in der Restmülltonne wird in die Verbrennungsanlage gebracht.“ Sämtliche Abfälle werden in stabile, möglichst reißfeste Abfallsäcke gegeben, so eine weitere Empfehlung des BMU. Des Weiteren wirft man beispielsweise Einzelgegenstände wie Taschentücher nicht lose in Abfalltonnen. „Die Abfallsäcke sollen verknotet oder zugebunden werden. Bitte an eine extra Verpackung für spitze und scharfe Gegenstände denken“, so der Hinweis. Müllsäcke werden möglichst sicher verstaut, sodass vermieden werden kann, dass zum Beispiel Tiere Müllsäcke aufreißen und mit Abfall in Kontakt kommen oder dadurch Abfall verteilt wird. Glasabfälle und Pfandverpackungen sowie Elektronikabfälle, Batterien und Schadstoffe sind nicht über den Hausmüll zu entsorgen, sondern werden nach Gesundung und Aufhebung der Quarantäne wie gewohnt getrennt entsorgt. Restabfälle legt man in die normale graue Tonne.

Das Land Hessen empfiehlt darüber hinaus, die genannten Abfälle mindestens drei Tage vor dem Abholen in die jeweilige Tonne beziehungsweise in den jeweiligen Sack zu geben. Für Glasabfälle und Pfandverpackungen gilt in Hessen: „Die Oberflächen solcher Abfälle sind zu reinigen.“