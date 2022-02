Historiker zu Russland: „Auf lange Eiszeit einstellen“

Zur Person

Professor Jan Kusber ist Leiter des Arbeitsbereichs Osteuropäische Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.



Geboren 1966 in Husum; Studium, Promotion und Habilitation in Kiel, seit 2003 in Mainz. Er ist unter anderem seit 2015 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde.