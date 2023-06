Hitze als Todesursache: Probleme bei Erfassung

Die Statistiker sehen für die Jahre 2001 bis 2021 durchschnittlich knapp 1500 Krankenhausbehandlungen durch extreme Hitze und Sonne im Jahr. „Als direkte Todesursache lässt sich Hitze bei durchschnittlich 19 Fällen pro Jahr allerdings selten feststellen“, schreibt das Bundesamt. In vielen Fällen erhöhe sich durch die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen jedoch die Sterblichkeit. „So stiegen in von Hitzeperioden geprägten Wochen die Sterbefallzahlen auch in den vergangenen Sommern an“, heißt es in einer Mitteilung.