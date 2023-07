Hitze in Deutschland: Am Sonntag bis zu 38 Grad erwartet

Offenbach (dpa) - . Am Sonntag müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands gegen Gewitter und Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad wappnen. „Der Sonntag legt hinsichtlich der Temperaturen noch mal eine Schippe drauf“, sagte die DWD-Meteorologin Sabine Krüger am Samstag in Offenbach. Der Wetterexpertin zufolge steigen die Temperaturen auf 30 bis 38 Grad. Die Höchstwerte werden demnach entlang des Oberrheins und Mains sowie vom Thüringer Becken bis in die Magdeburger Börde erreicht.