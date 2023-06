Hitze: Es wird schwüler und bleibt nachts wärmer

Offenbach (dpa) - . Mit zunehmender Feuchtigkeit wird die Hitze in den nächsten Tagen unangenehmer. Unwetter häufen sich, es wird schwül und die Nächte bleiben wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. „Die erwarteten Schauer und Gewitter lindern jedoch nur bedingt die anhaltende Trockenheit und die bestehende hohe Waldbrandgefahr“, sagte Meteorologe Marco Manitta.