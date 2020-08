Hitzefalle Auto: Scheibe einschlagen erlaubt

Hintergrund

1) Symptome einer Überhitzung

Weil Kinder aufgrund ihrer geringeren Hautoberfläche weniger schwitzen als Erwachsene, sind sie stärker gefährdet, eine Überhitzung zu erleiden. Die äußert sich zunächst wie Fieber: Ein roter Kopf, schwere Atmung, Schüttelfrost oder trockene Haut können Warnsignale sein. Kinder hören zudem irgendwann auf, um Hilfe zu rufen und werden immer ruhiger.



Auch für Tiere wird Hitze im Auto schnell lebensbedrohlich. Hunde und Katzen etwa können gar nicht über die Haut schwitzen. Sie geben überschüssige Wärme ausschließlich durch Hecheln ab. Bei zu hohen Temperaturen und zu großer Luftfeuchtigkeit hilft allerdings auch das nicht mehr. Dann hilft nur noch: Schatten, Wasser und frische Luft.





2) Erste Hilfe für überhitzte Personen und Tiere

Verständigen Sie zuerst die Polizei (110) und teilen Sie das Kennzeichen des Fahrzeugs sowie den Standort mit. Die Polizei gibt die Information an die anderen Rettungsstellen weiter.

Sind Polizei und Rettungskräfte noch nicht eingetroffen, können Ersthelfer überhitzten Personen und Tieren am besten helfen, indem sie sie schnellstmöglich der Hitzequelle entziehen, also aus dem Auto holen und in den Schatten bringen. Außerdem hilft Wasser. Wenn vorhanden, können auch feuchte Tücher um Nacken, Stirn oder Waden von Kindern gelegt werden.