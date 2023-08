Hitzewelle in Spanien: „Man kann weder leben noch schlafen“

Madrid (dpa) - . Erneut bringt eine Hitzewelle die Menschen in weiten Teilen Spaniens ins Schwitzen und Stöhnen. „Bei dieser Hitze kann man weder leben noch schlafen“, sagte die junge Mutter Nancy der Zeitung „El País“ in Barcelona. Dabei wurden in der katalanischen Metropole am Dienstag Höchsttemperaturen von „nur“ 34 Grad erwartet. Am schlimmsten waren die Bewohner der Provinzen Córdoba in Andalusien im Süden sowie Badajoz in Extremadura im Westen des Landes dran, wo die Quecksilbersäule laut dem Wetterdienst Aemet auf bis zu 43 Grad klettern sollte. Am Montag wurden laut Aemet in El Granado im andalusischen Huelva sogar 45,2 Grad gemessen.