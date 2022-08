Hochbegabt – na und?

INFOS & SELBSTTESTS

Für Kinder gibt es bei vielen Familien-Beratungsstellen oder den Schulpsychologen die Möglichkeit, den IQ testen zu lassen. Die in Wiesbaden beheimatete Kleine Füchse Raule-Stiftung hat sich zudem speziell auf frühkindliche Hochbegabung spezialisiert und bietet auch Fortbildungen für Erzieherinnen an (www.stiftung-kleine-fuechse.de).



Online gibt es einen sehr ausführlichen, kostenfreien IQ-Test bei der Süddeutschen Zeitung: https://iqtest.sueddeutsche.de/, einen kürzeren Test für eine erste Einschätzung bietet zudem der Mensa-Online-Test unter: https://www.mensa.de/about/membership/online-iq-test/



Der IQ



Der Intelligenzquotient – kurz IQ – ist ein Messwert dafür, wie die Intelligenz einer Person im Verhältnis zu einer repräsentativen Gruppe beschrieben werden kann. Der durchschnittliche IQ ist dabei ein IQ von 100. Die meisten Personen (68 Prozent) haben einen IQ zwischen 85 und 115. Dieser Bereich wird auch als Durchschnittsbereich bezeichnet.



Etwa 95 Prozent haben einen IQ zwischen 70 und 130. Extrem niedrige oder hohe IQ-Werte sind gleichermaßen selten: Jeweils rund zwei Prozent der Personen haben einen sehr niedrigen IQ (unter 70) oder einen sehr hohen IQ (über 130).



Bei einem IQ von mindestens 130 spricht man in der Regel von Hochbegabung, wobei auch darüber diskutiert wird, ob man die Grenze tatsächlich so exakt ziehen kann. Zirka 1,7 Millionen Menschen in Deutschland (zwei Prozent der Bevölkerung) sind demnach Hochbegabte (Quelle: Karg-Stiftung bzw. Mensa Deutschland).



Begabte Kinder



Zwei Prozent der Bevölkerung gelten als hochbegabt. Unter 100 Kindern wären dies also rein statistisch zwei Kinder. Wie fallen diese aber auf und wann sollte man einen Test machen? Und warum halten manche Eltern das Ergebnis sogar geheim? Eine Expertin bietet Antworten.



Tanja Gabriele Baudson



Tanja Gabriele Baudson ist Psychologin und beschäftigt sich hauptsächlich mit Hochbegabung und Intelligenz. Sie ist seit 2021 Professorin an der Hochschule Fresenius Heidelberg und Stiftungsrätin der Karg-Stiftung, die sich um die Förderung von hochbegabten Kindern kümmert. Darüber hinaus ist sie Vorsitzende von Mensa in Deutschland, einem Netzwerk von Hochbegabten. 2018 war sie Hochschullehrerin des Jahres.