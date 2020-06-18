Donnerstag,
18.06.2020 - 03:00
2 min
Hochheim: Die Großen unterstützen Kleinen
Mit Einkaufsgutscheinen soll Betrieben im Main-Taunus-Kreis in der Corona-Krise zu Liquidität verholfen werden.
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ADRESSE
Hochheimer Einkaufsgutscheine können für 35 beteiligte Geschäfte und Unternehmen im Main-Taunus-Kreis und Kostheim auf www.lieblingsort.help erworben werden. (uli)
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