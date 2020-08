Hochheim plant Herbstmarkt

Jetzt teilen:

HOCHHEIM/MAIN - In der zweiten Oktoberhälfte wird es in Hochheim möglicherweise zum ersten Mal einen Herbstmarkt geben. Das strebt die Stadt Hochheim jedenfalls an, falls ihr nicht die Entwicklung der Corona-Zahlen einen Strich durch die Rechnung macht. Die Idee entstand, nachdem der diesjährige Hochheimer Markt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Allerdings soll der Herbstmarkt explizit nicht als Alternative zum Hochheimer Markt propagiert werden, damit er möglichst keine auswärtigen Besucher anzieht. Aus diesem Grund war auch klar, dass der Herbstmarkt auf keinen Fall zum üblichen Zeitpunkt des Hochheimer Marktes Anfang November stattfinden soll.

Der Herbstmarkt könnte eine Kombination aus Krammarkt und Öffnung des Weinprobierstandes sein, erläutert Bürgermeister Dirk Westedt. Das Hygienekonzept für den Weinprobierstand habe sich bereits bewährt. Auch beim Herbstmarkt würde das Areal rund um den Weinprobierstand eingezäunt bleiben, um den Einlass kontrollieren zu könne. 250 Besucher sind gleichzeitig zugelassen und müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen, so die jetzige Regelung. Für den Herbstmarkt soll das ebenso geregelt sein.

Auf der angrenzenden Sportfläche auf dem Weihergelände könnte ein kleiner Krammarkt abgehalten werden. Hier könnten Beschicker zum Zug kommen, die sonst immer auf dem Hochheimer Markt vertreten sind. Auf diesem frei zugänglichen Gelände bestünde Maskenpflicht, so Westedt. Man wolle für diese Veranstaltung nicht groß Werbung machen, sagt der Bürgermeister, um nicht zu viele Besucher anzulocken. Das Angebot würde sich in erster Linie an die Hochheimer richten. Die für Veranstaltungen zuständige Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft werde jetzt ein Konzept erarbeiten.

In kleinem Rahmen und mit Zugangsbeschränkung solle es, wenn möglich, auch einen Weihnachtsmarkt geben, sagt der Bürgermeister auf Anfrage. Das private Organisationsteam mit Catharina Mauritz, Klaus Doesseler und Fabian Schmidt würde dem kleinen Weihnachtsmarkt in der Unteren Kirchstraße, wie bereits im vergangenen Jahr, organisieren, unterstützt von der Stadt. In diesem Jahr müsste es aber Einlasskontrollen geben, um die Zahl der Besucher auf 250 zu begrenzen.