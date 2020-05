Hochheim startet Corona-Sammlung

Jetzt teilen:

HOCHHEIM/MAIN - (red). Das Coronavirus verändert das tägliche Leben radikal. Die Hochheimer Museen wollen das dokumentieren und starten eine Corona-Sammlung, zu der alle Hochheimer aufgerufen sind. Gesucht werden Bilder, Texte, Audios, Videos, Fotos, Objekte und Geschichten, die veranschaulichen, wie es Menschen während der Pandemie geht, wie sie sich damit auseinandersetzen und was in Hochheim in dieser Situation wichtig ist. Was bedeutet das Corona-Virus für jede und jeden persönlich, wie wirken sich Beschränkungen auf den Alltag aus? Wie soll das Leben nach der Krise weitergehen?

Die Museen wünschen sich Zeugnisse des heruntergefahrenen öffentlichen Lebens mit menschenleeren Plätzen, langen Schlangen vor Supermärkten, Zetteln in Schaufenstern, gebastelten Abstandshaltern und abgesperrten Spielplätzen. Ebenso erwünscht sind Belege des persönlichen Lebens wie selbst genähter Mundschutz, des Heimunterrichts, Ausschnitte aus Tagebucheinträgen, Regenbogenbilder, Einkaufszettel und Selbstgebasteltes.

Momentan kann nur digital gesammelt werden. Wer mitmachen will, kann Fotos, Audios oder Videos an die Hochheimer Kultur mailen: isabel.bootz@hochheim.de. Name, Alter und Entstehungsdatum der Einsendung sollten mitgeteilt werden. Auch sollte kurz dazugeschrieben werden, welche Geschichte die abgebildeten Dinge oder Tätigkeiten erzählen. Mit der Einsendung übertragen die Urheber die Nutzungsrechte an das Museum, sodass die Materialien etwa in Ausstellungen oder im Internet genutzt werden können. Eine Auswahl der vorgeschlagenen Objekte soll in einem nächsten Schritt in die Sammlung der Hochheimer Museen übernommen werden.