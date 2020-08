ALLE AN BORD

Sowohl an der Astrid-Lindgren-Schule als auch an der Weinbergschule haben sich keine Lehrer vom Präsenzunterricht freistellen lassen. Auch Lehrkräfte aus Risikogruppen hätten sich, aus Verantwortung für ihre Klassen, nicht befreien lassen, so die Schulleiterinnen. (ah)