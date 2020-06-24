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Mittwoch, 24.06.2020 - 03:00
2 min

Hochheimer Messebauer von Public Address setzen Zeichen

Die Firma beteiligt sich bei der „Night of Light“ mit einem Objekt, das an ein leicht lädiertes Schiff erinnert: „Wir sterben langsam“.

Von Manuel Wenda
Mit einem Objekt, das einem leicht lädierten Schiff ähnelt, will die Firma Public Address bei der „Night of Light“ auf die Sorgen und Nöte der Messebauerbranche aufmerksam machen. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Mit einem Objekt, das einem leicht lädierten Schiff ähnelt, will die Firma Public Address bei der „Night of Light“ auf die Sorgen und Nöte der Messebauerbranche aufmerksam machen. (Foto: Vollformat/Volker Dziemballa)

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